Гришин: дисквалифицировал бы Соболева на пять игр. Его поступок не лезет ни в какие рамки

Тренер футбольной академии ЦСКА Александр Гришин высказался об удалении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые на своём поле обыграли армейцев со счётом 2:1.
«Поступок Соболева не лезет ни в какие рамки: ни с точки зрения спортсмена, ни с точки зрения человека. Не знаю, что было у него в голове, но это очень некрасиво. Мне кажется, остаток сезона он проведёт в отпуске. Наверное, дисквалификация будет не меньше, чем три матча. Но я бы дисквалифицировал его на пять игр. Впервые вижу такое поведение футболиста на поле.
Роша объяснил, что не понимает русский язык, поэтому показал судье жестом. Там вообще не должно быть красной карточки — он не виноват. Если бы он знал язык, то, наверное, объяснил бы иначе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 23 мая 2023
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