«Спартак»: травля Соболева неприемлема. Так же, как и попытки оказать давление на КДК

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые готовятся к заседанию Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), и призвал прекратить нагнетать ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.
«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.
Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее, напомним, появилась информация, что защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал Соболеву непристойный жест и что у «Спартака» есть доказательства, подтверждающие это.
- 23 мая 2023
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