«Спартак»: травля Соболева неприемлема. Так же, как и попытки оказать давление на КДК

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что красно-белые готовятся к заседанию Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), и призвал прекратить нагнетать ситуацию вокруг нападающего Александра Соболева.

«Мы готовимся к заседанию КДК, предоставим все необходимые материалы, которые у нас есть. Жест Соболева его не красит, за это Саша уже принёс извинения, об этом также подробно высказался на пресс-конференции тренер.

Вместе с тем искусственное нагнетание ситуации, истерия и травля нашего игрока совершенно неприемлемы. Так же, как и попытка оказать давление на членов КДК», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее, напомним, появилась информация, что защитник ЦСКА Виллиан Роша первым показал Соболеву непристойный жест и что у «Спартака» есть доказательства, подтверждающие это.