Мостовой: здорово, что про Черенкова снимут фильм. Если понадобится помощь — поучаствую

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о начале съёмок художественного фильма о легендарном футболисте «Спартака» Фёдоре Черенкове.
«Конечно, здорово, что про Черенкова снимут фильм. Мы работали вместе больше трёх лет, поэтому я с удовольствием поучаствую, если понадобится моя помощь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте. В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.
- 23 мая 2023
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