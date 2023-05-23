Билялетдинов: Промес — легенда «Спартака»? Спросите у него историю клуба
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о достижении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов России.
«Квинси — живая легенда «Спартака»? Мы сами назначаем футболиста «легендой». Но вы спросите у Промеса историю «Спартака». Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба.
Не удивлён, что он лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России. Промес играет на острие, и у него больше шансов забивать. Голы — это не всё, это лишь треть работы.
Кто сильнее — Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха», — приводит слова Билялетдинова Sport24.
На счету Промеса 87 забитых мячей в 173 матчах в рамках чемпионатов России.
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