Билялетдинов: Промес — легенда «Спартака»? Спросите у него историю клуба

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о достижении нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который стал лучшим бомбардиром клуба в истории чемпионатов России.

«Квинси — живая легенда «Спартака»? Мы сами назначаем футболиста «легендой». Но вы спросите у Промеса историю «Спартака». Я здесь промолчу. Уверен, он не знает историю клуба.

Не удивлён, что он лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России. Промес играет на острие, и у него больше шансов забивать. Голы — это не всё, это лишь треть работы.

Кто сильнее — Промес или Малком? Для меня россиянин какой-нибудь. Например, Дзюба, ха-ха», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

На счету Промеса 87 забитых мячей в 173 матчах в рамках чемпионатов России.