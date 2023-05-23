Самедов: фильм о Черенкове окажет влияние и на молодое поколение. Такая личность!

Бывший российский полузащитник московских «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о будущем фильме про легенду красно-белых Фёдора Черенкова.

«Это потрясающе. Такая личность! Фильм о таком человеке окажет влияние и на молодое поколение, и на наше. Будем с нетерпением ждать», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сегодня, 23 мая, состоялась пресс-конференция, посвящённая началу съёмок полнометражного художественного фильма об известном футболисте.

В составе московского «Спартака» Черенков трижды становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), один раз чемпионом России (1993) и обладателем Кубка страны (1993/1994). Он также является бронзовым призёром Олимпийских игр — 1980. Фёдор Черенков ушёл из жизни в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.