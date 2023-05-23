Источник: в Суперфинале Кубка России в центре поля в начале шоу выставят гигантский трофей
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Организаторы Суперфинала Фонбет Кубка России выставят в центре поля «Лужников» гигантский макет трофея. Об этом сообщает «РБ Спорт».
Ожидается, что организаторы повторят задумку, реализованную на чемпионате мира в Катаре, когда перед матчами в центре поля выставлялся гигантский макет Кубка мира. Такой же вариант используют и организаторы Кубка России — трофей будет 10 метров в высоту. Также РФС планирует в преддверии Суперфинала выставить такие гигантские трофеи в популярных локациях и парка города.
Суперфинал Кубка России состоится 11 июня. В матче за трофей сыграют ЦСКА и «Краснодар». В чемпионате России нынешнего сезона ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Краснодар» — на шестой.
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