Источник: в Суперфинале Кубка России в центре поля в начале шоу выставят гигантский трофей

Организаторы Суперфинала Фонбет Кубка России выставят в центре поля «Лужников» гигантский макет трофея. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Ожидается, что организаторы повторят задумку, реализованную на чемпионате мира в Катаре, когда перед матчами в центре поля выставлялся гигантский макет Кубка мира. Такой же вариант используют и организаторы Кубка России — трофей будет 10 метров в высоту. Также РФС планирует в преддверии Суперфинала выставить такие гигантские трофеи в популярных локациях и парка города.

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня. В матче за трофей сыграют ЦСКА и «Краснодар». В чемпионате России нынешнего сезона ЦСКА располагается на второй строчке турнирной таблицы, а «Краснодар» — на шестой.