Шалимов: «Локомотив» без Дзюбы — это другая команда, Артём — лидер, он может завести

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об отсутствии нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (1:0).

«Снова не играл у «Локомотива» Дзюба, и без него это другая команда. В прошлый раз играл в атаке Игнатьев, сейчас Глушенков, но это не замена Артёму. Не говорю о психологии, Дзюба лидер, он может завести. Не скажу, что Артём много в командной игре участвует, это и не его дело, но он классный завершитель. Этого не хватает сейчас команде», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Артём Дзюба забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в девяти матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги в составе железнодорожников. 34-летний форвард пропустил два последних матча команды из-за повреждения.