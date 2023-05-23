Игрок «Торпедо» Шляков рассказал об общении с фанатами клуба после вылета из РПЛ

Защитник московского «Торпедо» Евгений Шляков рассказал об общении с болельщиками после вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

«После матча с «Динамо» подошли к фанатам и поблагодарили их за поддержку. Уже в раздевалке нам передали, что болельщики просят выйти — мы вышли. Они сказали, чтобы мы не унывали и они с командой — независимо от результата. Главное, чтобы не было безволия. Попросили нас не опускать голову: играть так, чтобы были чисты перед самими собой. Они нас уверяют, что поддержка будет всегда — за это мы искренне им очень благодарны», — сказал Шляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» находится в РПЛ на последнем, 16-м месте, набрав 13 очков в 28 матчах.