Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Торпедо» Шляков рассказал об общении с фанатами клуба после вылета из РПЛ

Игрок «Торпедо» Шляков рассказал об общении с фанатами клуба после вылета из РПЛ
Комментарии

Защитник московского «Торпедо» Евгений Шляков рассказал об общении с болельщиками после вылета команды из Российской Премьер-Лиги.

«После матча с «Динамо» подошли к фанатам и поблагодарили их за поддержку. Уже в раздевалке нам передали, что болельщики просят выйти — мы вышли. Они сказали, чтобы мы не унывали и они с командой — независимо от результата. Главное, чтобы не было безволия. Попросили нас не опускать голову: играть так, чтобы были чисты перед самими собой. Они нас уверяют, что поддержка будет всегда — за это мы искренне им очень благодарны», — сказал Шляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Торпедо» находится в РПЛ на последнем, 16-м месте, набрав 13 очков в 28 матчах.

Материалы по теме
Енин: Дзюба бы усилил «Торпедо», думаю, забил бы не один гол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023