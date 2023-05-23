Нигматуллин: уверен, Роше отменят красную карточку. Арбитры неправильно поняли его жесты

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал удаление бразильского защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Я уверен, что Роше отменят красную карточку. Арбитры неправильно поняли жесты бразильца. Думаю, что к этому привело незнание игроком русского языка. Но это никак его не оправдывает», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, в воскресенье, 21 мая, прошёл матч в рамках 28-го тура РПЛ между московскими «Спартаком» и ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

После 28-го тура РПЛ ЦСКА расположился на второй строчке, имея в активе 54 очка. «Спартак» находится на третьей строчке и отстаёт от армейцев на одно очко.