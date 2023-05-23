ЭСК посчитала верными решения Карасёва не ставить пенальти на Зобнине и ставить на Мозесе

Экспертно-судейская комиссия РФС объявила вердикт о решениях главного арбитра матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — ЦСКА (2:1) Сергея Карасёва.

Решения арбитра не назначать пенальти на Романе Зобнине на 83-й минуте и указать на «точку» в моменте с Виктором Мозесом на 87-й минуте признаны верными. Пенальти, назначенный в ворота ЦСКА за фол на Мозесе, пробивал Квинси Промес. Игорь Акинфеев отбил удар, но Промес успешно сыграл на добивании и забил победный мяч.

После победы в дерби московский «Спартак» поднялся на третье место в турнирной таблице текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 28 матчах. ЦСКА располагается на второй строчке. Красно-синие заработали 54 очка.