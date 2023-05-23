«Вальядолид» — «Барселона»: хозяева открыли счёт на второй минуте
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Продолжается матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимает «Барселону». Игра проходит на стадионе «Хосе Соррилья». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Вальядолида».
Испания - Примера. 36-й тур
23 мая 2023, вторник. 23:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
2-й тайм
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Кристенсен – 2' 2:0 Ларин – 22'
На второй минуте Андрес Кристенсен срезал мяч в свои ворота.
Матч команд в первом круге завершился разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились Роберт Левандовски (дубль), Педри и Серхи Роберто.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Барселона», обеспечившая себе чемпионский титул, находится на первом месте с 85 очками.
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