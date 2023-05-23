«Вальядолид» — «Барселона»: хозяева открыли счёт на второй минуте

Продолжается матч 36-го тура испанской Примеры, в котором «Вальядолид» принимает «Барселону». Игра проходит на стадионе «Хосе Соррилья». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу «Вальядолида».

На второй минуте Андрес Кристенсен срезал мяч в свои ворота.

Матч команд в первом круге завершился разгромной победой «Барселоны» со счётом 4:0. Голами в составе сине-гранатовых отметились Роберт Левандовски (дубль), Педри и Серхи Роберто.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Вальядолид» располагается на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 35 матчах. «Барселона», обеспечившая себе чемпионский титул, находится на первом месте с 85 очками.