Алексей Петрушин: где заваруха — там Соболев. Это не украшает его

Футбольный эксперт Алексей Петрушин прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«Мне футбол очень понравился. До последней минуты он держал в напряжении. Не обошлось без ошибок, но я не хочу обсуждать судейство. Я не понял удаление Роши в скандальной ситуации с жестом Соболева. Не видел момента, когда армеец показал этот жест боковому судье. Но он просто показал арбитру, что ему был продемонстрирован такой жест, а рефери, видимо, посчитал, что это в его адрес. Но то, что Соболев повёл себя неправильно в этой ситуации, понятно. Александр вообще в этом сезоне отличается таким поведением. Где заваруха – там Соболев. Это не украшает его как футболиста и человека», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».