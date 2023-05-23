Алексей Петрушин: где заваруха — там Соболев. Это не украшает его
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Футбольный эксперт Алексей Петрушин прокомментировал результат матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).
«Мне футбол очень понравился. До последней минуты он держал в напряжении. Не обошлось без ошибок, но я не хочу обсуждать судейство. Я не понял удаление Роши в скандальной ситуации с жестом Соболева. Не видел момента, когда армеец показал этот жест боковому судье. Но он просто показал арбитру, что ему был продемонстрирован такой жест, а рефери, видимо, посчитал, что это в его адрес. Но то, что Соболев повёл себя неправильно в этой ситуации, понятно. Александр вообще в этом сезоне отличается таким поведением. Где заваруха – там Соболев. Это не украшает его как футболиста и человека», — приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».
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