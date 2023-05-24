Джикия: Соболев понял свою ошибку, ему тяжело, помогите и поддержите

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия опубликовал сообщение в поддержку партнёра по команде Александра Соболева после удаления в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«Разрешите на правах капитана: Саша виноват, и он понял это! Я не буду сейчас говорить, какой Саша хороший и как он много помогает и делает хорошего, я лишь скажу одно: он понял свою ошибку! Он виноват, и любой нормальный человек это понимает!

Свой посыл скажу в одной из своих любимых фраз. Когда ты видишь человека в беде, не думай, что бог испытывает только его, это испытание относится и к тебе… как ты поведёшь себя по отношению к нему? Поможешь ему или отвернёшься…

Саша попал в очень неприятную ситуацию, в которой нужно сделать правильный выбор каждому, потому что ошибиться может любой из нас… Я лишь прошу одного: не кусайте, не убивайте Сашу. Ему тяжело, помогите и поддержите… все имеют право сделать работу над ошибками, и Саша это сделает!» — написал Джикия на своей странице в социальной сети.