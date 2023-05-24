«Вальядолид» обыграл «Барселону» впервые с 2014 года

В матче 36-го тура чемпионата Испании сезона — 2022/2023 «Вальядолид» дома обыграл «Барселону» (3:1), и эта победа стала первой для вальядолидцев над сине-гранатовыми с 2014 года. Тогда они взяли верх в матче Ла лиги со счётом 1:0.
Между этими играми клубы встречались семь раз. Во всех случаях «Барселона» одержала победы с общим счётом 16:1.
До нынешней победы над «Барселоной» «Вальядолид» проиграл в чемпионате Испании пять матчей подряд. Сейчас клуб занимает 17-е место в Ла лиге. На его счету 38 очков после 36 игр. Столько же баллов у расположившегося строчкой выше «Кадиса», но он провёл на один матч меньше. Следом за «Вальядолидом» находится «Хетафе» с 35 очками после 35 игр.
«Барселона» досрочно обеспечила себе чемпионский титул. На её счету 85 очков после 36 матчей.
Победный гол Ларина в ворота «Барселоны»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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