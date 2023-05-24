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Фанатская трибуна «Местальи» будет закрыта на пять матчей после инцидента с Винисиусом

Фанатская трибуна «Местальи» будет закрыта на пять матчей после инцидента с Винисиусом
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Комитет Ла Лиги наложил санкции на «Валенсию» в виде частичного закрытия стадиона «Месталья» на пять матчей, в частности, южной трибуны Марио Кемпеса, после событий, произошедших во время матча чемпионата между местной командой и «Реалом», сообщает официальный сайт испанской футбольной федерации.

Наказание пришло на основании того, что отныне считается доказанным факт того, что во время матча раздавались расистские кричалки, что повлияло на ход матча. Кроме того, на клуб из Валенсии наложен штраф в € 45 тыс.

Выкрики были адресованы в сторону вингера мадридского клуба Винисиуса Жуниора. Уже на 70-й минуте матча Винисиус заявил, что больше не хочет продолжать матч, а после начал провоцировать болельщиков. Уже в добавленное время Винисиус оказался в потасовке с игроками «Валенсии», в последствии чего получил красную карточку. Удаление впоследствии было отменено.

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