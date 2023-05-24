Мбаппе не стал активировать опцию продления контракта с «ПСЖ». Клуб не будет его продавать

Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение не активировать опцию автоматического продления контракта с парижским клубом ещё на один сезон. Об этом сообщает L'Equipe.

При этом, руководство «ПСЖ» не встревожено решением Мбаппе, чей контракт теперь истекает в июне 2024 года, и не собирается продавать своего звёздного нападающего за год до истечения соглашения.

Ранее у Мбаппе была возможность продлить контракт с «ПСЖ» на сезон 2024/2025, однако он отказался от этой возможности.

24-летний Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 41 матч во всех турнирах в текущем сезоне, отметившись в них 40 забитыми мячами и девятью результативными передачами. В прошлом сезоне у форварда также истекал контракт с парижанами, и слухи связывали француза с переходом в мадридский «Реал», однако в последний момент футболист решил остаться в своём клубе.

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