Андрей Канчельскис: КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши
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Известный экс-футболист Андрей Канчельскис считает, что КДК РФС должен отменить красную карточку защитника ЦСКА Виллиана Роши по итогам матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).
«Роша не знает русского языка и показал своими действиями нарушение Соболева. Но арбитры посчитали, что защитник ЦСКА адресовал жест судье. КДК нужно обязательно отменять красную карточку Роши», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Ранее в СМИ появилась информация, что Виллиан Роша первым показал непристойный жест нападающему «Спартака» Александру Соболеву. У красно-белых есть видеодоказательства, которые клуб предоставит в КДК. На видеозаписи чётко видно, что Роша первым демонстрирует непристойный жест в адрес Соболева.
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