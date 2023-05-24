«Чуть слёзы не потекли». Капитан «Крыльев» Солдатенков — об освобождении Ларина

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков поделился эмоциями от освобождения из-под стражи бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина.

«Честно, мне тоже немного тяжело сейчас говорить об этом. Когда только узнал, то чуть слёзы не потекли. Конечно, все надеялись на лучший исход, но понимали, что всё не так просто. Не только ребята из «Чертаново» рады, но и вся футбольная коалиция, которая знает этого человека. Все очень рады, что человека отпускают!

Общались только в письменном виде, отсылал ему письма. Конечно, как только будет возможность, сразу же встретимся и пообщаемся», — сказал Солдатенков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Мосгорсуд сегодня, 24 мая, принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново».