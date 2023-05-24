Гулиев – о Гогниеве: теоретическая часть всем очень нравилась. Нужно было улучшать детали

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о времени, проведённом под руководством бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Дал нам адреналина, все воодушевились. Он импульсивный, заряд энергии никогда не падает. Видно, что его эмоциональность не наиграна. Артурыч — такой человек, это не образ. Мне близок его футбол, но чего-то постоянно не хватало. Теоретическая часть всем очень нравилась, нужно было улучшать детали. К сожалению, не получилось», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.