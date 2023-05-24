Гулиев – о Гогниеве: теоретическая часть всем очень нравилась. Нужно было улучшать детали
Поделиться
Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о времени, проведённом под руководством бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева.
«Дал нам адреналина, все воодушевились. Он импульсивный, заряд энергии никогда не падает. Видно, что его эмоциональность не наиграна. Артурыч — такой человек, это не образ. Мне близок его футбол, но чего-то постоянно не хватало. Теоретическая часть всем очень нравилась, нужно было улучшать детали. К сожалению, не получилось», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».
Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» в турнирной таблице расположились на 15-й строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
14:51
-
14:50
-
14:33
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:00
-
13:49
-
13:37
-
13:30
-
13:27
-
13:19
-
13:11
-
12:59
-
12:52
-
12:51
-
12:41
-
12:36
-
12:28
-
12:22
-
12:10
-
12:10
-
11:58
Партнерский контент