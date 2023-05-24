Аяз Гулиев: в ресторан хороший могу сходить, а где-то светиться — не моё

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев рассказал о своём отношении к посещениям различных мероприятий развлекательного характера.

«В Москве для меня жизнь проходит так же, как в Махачкале, Ростове-на-Дону, где я играл. Особо никуда не хожу, только с командой. Плотный график — тренировки, восстановление. Если куда-то и идём, то уже после игры.

Не люблю гламурные места. В ресторан хороший могу сходить, а где то светиться — не моё. На тусовках вообще ни разу не был, даже в юности никогда не тянуло. Бывает, что старшие кому-то мозги на место вправляют, со мной такого не случалось», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ подмосковные «Химки» в турнирной таблице расположились на 15 строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы сохранить прописку в высшем дивизионе чемпионата России.