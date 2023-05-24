Лепёхин: ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин считает московский ЦСКА фаворитом в борьбе за второе место в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2022/2023.

«Кому достанутся серебряные медали? Я думаю, ЦСКА остаётся фаворитом за второе место, раз он опережает «Спартак» в таблице за два тура до конца. Они постараются удержать это преимущество. Всегда, когда остаётся мало игр, фаворитом является та команда, от которой всё зависит. Сейчас от «Спартака» не всё зависит, а значит, ситуация для него плохая.

Огромный отрыв «Зенита» — показатель слабости чемпионата? Нет. Мы знаем, что в испанском и английском чемпионатах зачастую одна или две команды сильно отрываются от остальных. Но это не говорит, что там плохие турниры, это не даёт объективной картины уровня лиги. Про Бундеслигу — то же самое», — приводит слова Лепёхина «Спорт уик-энд».