Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: ЭСК признала, что красная карточка защитнику ЦСКА Роше была показана ошибочно

Источник: ЭСК признала, что красная карточка защитнику ЦСКА Роше была показана ошибочно
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрела эпизод с удалением защитника ЦСКА Виллиана Роши в дерби со «Спартаком». Эксперты дали заключение для Контрольно-дисциплинарного комитета, согласно которому поведение Роши не заслуживало удаления. Теперь КДК должен отменить красную карточку игроку ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что по удалению форварда «Спартака» Александра Соболева у ЭСК вопросов не возникло. Оценку поступку Соболева даст КДК, он же определит меру наказания игрока красно-белых.

Напомним, матч «Спартак» — ЦСКА проходил в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

Материалы по теме
Роше всё-таки отменят красную карточку? А вот Соболеву грозит серьёзное наказание! LIVE
Live
Роше всё-таки отменят красную карточку? А вот Соболеву грозит серьёзное наказание! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023