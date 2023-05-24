Гулиев – о Талалаеве: понимали, какие требования будут. Он всегда заряжен на результат

Полузащитник подмосковных «Химок» Аяз Гулиев рассказал о работе под руководством главного тренера Андрея Талалаева.

«Ничего не слышали, уже вместе со всеми вечером узнали, что приходит Андрей Викторович. Понимали, как он работает, какие требования будут. Он всегда заряжен на результат. Надеялись, что с приходом нового тренера будет лучше. В начале стали набирать очки, но, к сожалению, у нас тяжёлое положение в турнирной таблице — их нужно добывать буквально в каждой игре.

Перестроиться за такой короткий промежуток времени, учитывая, что сменилось несколько тренеров, обновился состав, тяжеловато. Со всеми новичками так быстро не сыграться, взаимопонимание не такое хорошее, опять же, новые требования тренера. Всем нужно время на адаптацию. У нас этого времени не было. В любом случае перестановка пошла на пользу. Мы стали набирать больше очков, но их не хватило», — приводит слова Гулиева «Матч ТВ».

Напомним, после 28-го тура РПЛ «Химки» расположились в турнирной таблице на 15-й строчке, набрав 18 очков. Команда потеряла теоретические шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе чемпионата России.