«Фатих Карагюмрюк» объявил об уходе главного тренера Андреа Пирло
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Турецкий «Фатих Карагюмрюк» объявил об отставке главного тренера команды Андреа Пирло.
«Не имея возможности продолжать работу с главным тренером Андреа Пирло и его штабом в следующем сезоне, мы позволили им покинуть клуб досрочно в надежде, что это даст им возможность спланировать своё будущее. Мы также планируем наиболее эффективно использовать оставшееся до конца сезона время, чтобы выиграть все матчи. Мы были очень рады провести сезон с Андреа и благодарим его за вклад в наш клуб. Желаем ему всего наилучшего в будущем!» — гласит официальное заявление клуба.
Пирло возглавил «Фатих» в июне 2022 года. Под его руководством команда находилась на девятом месте в турнирной таблице после 33 сыгранных матчей с 44 очками.
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