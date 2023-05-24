Агент Оздоева: «Фатих» уговаривал Пирло подписать новый контракт, но он не захотел

Агент российского полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал уход из команды главного тренера Андреа Пирло.

«Уход Пирло — это не увольнение. У тренера закончился контракт. Чемпионат уже должен был завершиться, но его продлили из-за выборов и трагедии. Руководство клуба уговаривало Пирло подписать новый контракт, но он почему-то не захотел. Может, получил хорошее предложение. Насколько я знаю, у Пирло было несколько серьёзных предложений.

Его уход связан с формальностями: осталось всего три игры, а контракт у него закончился — это просто непродление контракта. Команда только сегодня узнала об этом. Повлияет ли это на будущее Оздоева в клубе? Руководство доверяет Магомеду. Оздоев — один из лидеров команды», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.