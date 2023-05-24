Агент Оздоева: «Фатих» уговаривал Пирло подписать новый контракт, но он не захотел

Агент российского полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев прокомментировал уход из команды главного тренера Андреа Пирло.
«Уход Пирло — это не увольнение. У тренера закончился контракт. Чемпионат уже должен был завершиться, но его продлили из-за выборов и трагедии. Руководство клуба уговаривало Пирло подписать новый контракт, но он почему-то не захотел. Может, получил хорошее предложение. Насколько я знаю, у Пирло было несколько серьёзных предложений.
Его уход связан с формальностями: осталось всего три игры, а контракт у него закончился — это просто непродление контракта. Команда только сегодня узнала об этом. Повлияет ли это на будущее Оздоева в клубе? Руководство доверяет Магомеду. Оздоев — один из лидеров команды», — сказал Гаргаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 24 мая 2023
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:30
-
16:29
-
16:25
-
16:22
-
16:08
-
16:08
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:58
-
15:52
-
15:46
-
15:38
-
15:34
-
15:26
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:08
-
15:05
-
15:03
-
14:51
-
14:50
-
14:33
-
14:31
-
14:30
-
14:14
-
14:10
-
14:08
-
14:06
-
14:00