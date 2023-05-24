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Кирилл Брейдо: в ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели

Кирилл Брейдо: в ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели
Виллиан Роша и Сергей Карасёв
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился ожиданиями от заседания КДК РФС по теме поведения бразильского защитника армейцев Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче в рамках 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли красно-синих со счётом 2:1.

«В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком». Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Александра Соболева, который также должен прибыть на заседание.

Ранее стало известно, что ЭСК признал ошибкой главного судьи матча «Спартак» — ЦСКА Сергея Карасёва удаление Роши. КДК должен отменить наказание игрока.

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Источник: ЭСК признала, что красная карточка защитнику ЦСКА Роше была показана ошибочно
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