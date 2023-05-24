Кирилл Брейдо: в ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо поделился ожиданиями от заседания КДК РФС по теме поведения бразильского защитника армейцев Виллиана Роши и нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче в рамках 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли красно-синих со счётом 2:1.
«В ЦСКА видели вбросы по Роше, но никаких доказательств не увидели», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Роша был вызван на заседание КДК по итогам матча 28-го тура со «Спартаком». Во время игры бразильский защитник получил прямую красную карточку после того, как повторил оскорбительный жест нападающего красно-белых Александра Соболева, который также должен прибыть на заседание.
Ранее стало известно, что ЭСК признал ошибкой главного судьи матча «Спартак» — ЦСКА Сергея Карасёва удаление Роши. КДК должен отменить наказание игрока.
- 24 мая 2023
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