Ловчев: «Спартак» иногда играет спустя рукава, а ЦСКА всегда одинаков — не падает уровнем

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, чем ПФК ЦСКА отличается от красно-белых в нынешнем сезоне. По его мнению, «Спартак» иногда может играть спустя рукава и недостаточно настроиться, а ЦСКА одинаково выступает во всех матчах.

«ЦСКА — это хорошая команда, но вот что увидел — если «Спартак» иногда позволяет себе не настроиться на соперника ниже в таблице, играет спустя рукава в первом тайме, то ЦСКА всегда одинаков в играх с середняками, он берет своё, не падает уровнем.

Но в матче с сильными — в данном случае со «Спартаком», армейцы не смогли прибавить, когда им это было надо. Не смогли даже ничью удержать, которая стратегически им была очень важна. А теперь второе место подвисло — впереди игры в «Краснодаре» и битва с «Ростовом», который так просто не отдаст своё.

То есть ЦСКА играл со «Спартаком» в «как бы чего не вышло». А «Спартак» пёр, грудь нараспашку, психологически красно-белые в таких матчах прибавляют. ЦСКА очень осторожничал, поплатился за это. И судья тут точно ни при чём», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.