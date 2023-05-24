В РФС объяснили возвращение арбитра Галимова к работе после скандального матча «НН» — «КС»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев объяснил решение о возвращении арбитра Романа Галимова к работе.

«Мы проанализировали все обстоятельства матча, провели комплексную проверку. Да, ошибки были, но они не были преднамеренными. В связи с низкой оценкой судья пропустил несколько туров и начнёт работу в Первой лиге. У нас нет оснований для недоверия к Роману Галимову, поэтому он получил назначение на матч «Алания» — «Балтика», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Ранее сообщалось, что РФС провёл расследование в отношении Галимова. Судья также прошёл проверку на полиграфе после скандала, возникшего по итогам матча «Пари Нижний Новгород» — «Крылья Советов».