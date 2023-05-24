В КДК ответили, чем скандальный жест Клотета отличается от жеста Соболева
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц объяснил, в чём различие между скандальным жестом главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета и тем, что сделал Александр Соболев во время московского дерби.
«Жест Клотета не носил циничного характера. К тому же у него нет систематичности дисциплинарных нарушений. Помимо двух матчей, он получил штраф в размере 250 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета за оскорбление арбитра во время игры 23-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
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