В КДК объяснили решение дисквалифицировать форварда «Спартака» Соболева на четыре матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева, который пропустит следующие четыре матча чемпионата России.

«Соболев присутствовал на заседании. Ранее извинялся в СМИ. Извинился и перед комитетом за свой поступок. Представители клуба «Спартак» осудили действия Соболева. Комитет считает, что поступок игрока носит циничный характер. Показ такого жеста в присутствии 25 тысяч и камер… Это видела вся страна. Циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений — ранее были в Кубке.

С учётом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.