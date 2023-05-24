В КДК объяснили решение дисквалифицировать форварда «Спартака» Соболева на четыре матча

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц прокомментировал решение о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева, который пропустит следующие четыре матча чемпионата России.
«Соболев присутствовал на заседании. Ранее извинялся в СМИ. Извинился и перед комитетом за свой поступок. Представители клуба «Спартак» осудили действия Соболева. Комитет считает, что поступок игрока носит циничный характер. Показ такого жеста в присутствии 25 тысяч и камер… Это видела вся страна. Циничный жест в отношении соперника. У Соболева систематичность дисциплинарных нарушений — ранее были в Кубке.
С учётом всех обстоятельств было решено дисквалифицировать Соболева на четыре матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 24 мая 2023
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