«Фиорентина» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 24 мая, состоится финал Кубка Италии, в котором «Фиорентина» сыграет с миланским «Интером». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток главного арбитра Массимилиано Иррати прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Также матч можно будет посмотреть в прямом эфире в онлайн-сервисе Okko.
В полуфинале «Фиорентина» по сумме двух матчей преодолела сопротивление «Кремонезе» (2:0 и 0:0). «Интер», в свою очередь, переиграл «Ювентус»: после ничьей на поле «Юве» (1:1) команда Симоне Индзаги одолела «старую синьору» дома со счётом 1:0. За «Интер» забивали Ромелу Лукаку и Федерико Димарко.
В текущем сезоне итальянской Серии А команды провели два матча, обменявшись выездными победами. В первом круге «Интер» в гостях переиграл «Фиорентину» со счётом 4:3, матч второго круга, проходивший в Милане, завершился со счётом 1:0 в пользу «фиалок».
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