Хаджи: все приветствовали слова Евсеева после Уэльса. Почему Соболеву такое нельзя?

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в отношении нападающего красно-белых Александра Соболева.
«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре — перебор», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, сегодня, 24 мая, состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого Соболеву, удалённому в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, за неспортивное поведение присудили четырёхматчевую дисквалификацию.
- 24 мая 2023
-
20:19
-
20:13
-
20:00
-
20:00
-
19:41
-
19:35
-
19:34
-
19:32
-
19:30
-
19:07
-
18:56
-
18:54
-
18:47
-
18:35
-
18:31
-
18:25
-
18:24
-
18:19
-
18:09
-
18:07
-
18:06
-
18:02
-
18:00
-
17:58
-
17:57
-
17:45
-
17:43
-
17:37
-
17:36
-
17:35
-
17:28
-
17:15
-
16:54
-
16:50
-
16:43