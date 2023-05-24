Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фиорентина — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаджи: все приветствовали слова Евсеева после Уэльса. Почему Соболеву такое нельзя?

Хаджи: все приветствовали слова Евсеева после Уэльса. Почему Соболеву такое нельзя?
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в отношении нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре — перебор», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого Соболеву, удалённому в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, за неспортивное поведение присудили четырёхматчевую дисквалификацию.

Материалы по теме
В КДК объяснили решение дисквалифицировать форварда «Спартака» Соболева на четыре матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023