Хаджи: все приветствовали слова Евсеева после Уэльса. Почему Соболеву такое нельзя?

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал вердикт контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) в отношении нападающего красно-белых Александра Соболева.

«Конечно, Соболев показал нехороший жест. Но вспомните, что кричал Евсеев после матча с Уэльсом. Все приветствовали его слова. Почему за рубежом можно совершать такое, а Соболеву такое здесь нельзя? Я думал, что Александру дадут всего две игры дисквалификации. Четыре — перебор», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 24 мая, состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого Соболеву, удалённому в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, за неспортивное поведение присудили четырёхматчевую дисквалификацию.