Булыкин: «Локомотиву» было важно оставить Баринова — отличный игрок и лидер команды

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал продление контракта с полузащитником и капитаном команды Дмитрием Бариновым.

«Локомотиву» было важно оставить Баринова в команде. Очень здорово, что им удалось договориться. Дмитрий — отличный футболист и лидер команды. Думаю, что в следующем сезоне у «Локо» будет замечательный коллектив, способный на очень многое. Игрок правильно поступил: тем более ему предложили трёхлетний контракт. Уверен, скоро данное решение принесёт свои плоды», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

26-летний Баринов находится в структуре клуба свыше 10 лет. В нынешнем сезоне полузащитник в 33 матчах забил два гола и отдал пять результативных передач. Новый контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2026 года.