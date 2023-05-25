Подведены итоги пятой игры футбольного квиза «Чемпионат Brainboy»

23 мая громко и эмоционально прошла пятая игра футбольного квиза «Чемпионат Brainboy». Команды были, как всегда, на недосягаемой интеллектуальной высоте.

Турнирная таблица по итогам игры:

Самым недосягаемым оказался коллектив «С детства за Лестер». Затащили буквально на последних минутах. Очень мощно! Поздравляем! Второе место также в концовке вырывает команда Major League, Suck It. В такое плотной конкуренции это серебро с золотым отливом. И замкнул тройку лидер сезона – «Штаб». Небольшая помарка в концовке всё равно не помешала им забраться на пьедестал. Четвёртое, лигочемпионское место у команды «Габор Бабос».

Победители получили крутые худи от «Чемпионата» и книги о футболе от издательства «Бомбора». Также подарками от бара Liberty и «Чемпионата» наградили команды «БолиБолинголиМбомбо» и «Диванные эксперты».

Среди правильно ответивших на специальный вопрос от Москомспорта разыграли отдельные призы, которыми наградили команду «С детства за Лестер». У ребят двойная удача, поздравляем! А в нашем рандомайзере бесплатную проходку на следующую игру выиграла команда «Поцелуй Блана».

Всем ещё раз спасибо за участие в сезоне и интерес к нашему проекту. До встречи на следующей игре 13 июня!