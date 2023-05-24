Экс-директор «Чертаново» Ларин поделился ощущениями после выхода из СИЗО

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин дал первый комментарий после выхода из СИЗО.
«Моё моральное и физическое состояние? В одном из произведений Ремарка «Ночь в Лиссабоне» есть такая фраза: «Если отбросить мысли о справедливости, то всё остальное можно воспринимать как приключение». Я воспринимаю то, что со мной произошло, как очередное приключение в моей жизни, отношусь к этому философски. А сейчас я очень рад, что стою на Новослободской улице», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, недавно прокурор запросил ужесточение наказания для Ларина. Сторона защиты также оспорила приговор первой инстанции, который включал в себя три года колонии и взыскание 20 миллионов рублей. Однако Мосгорсуд принял апелляцию защиты Ларина и освободил его из-под стражи.
Первые слова Николая Ларина после освобождения из СИЗО. Видеоролик:
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