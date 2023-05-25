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Тренер «Интера» Индзаги: у нас отличный сезон, будем наслаждаться им до конца

Тренер «Интера» Индзаги: у нас отличный сезон, будем наслаждаться им до конца
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу команды в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной».

«Я счастлив, потому что мы выиграли Кубок. Мы очень хотели выиграть этот турнир, чтобы подтвердить успех, которого добились в прошлом сезоне. «Фиорентина» — сильный соперник, она доставила нам много проблем. К тому же мы плохо начали, у нас был неправильный настрой, что в целом для нас большая редкость. Тем не менее ребята всё сделали правильно, остались в игре, а затем изменили ход матча.

У нас впереди две последние игры Серии А, а затем Стамбул. Отличный сезон, будем наслаждаться им до конца», – приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Mediaset.

Напомним, в среду, 24 мая, в Риме «Интер» одержал волевую победу в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной» (2:1). Быстрый гол форварда «фиалок» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав Кубок Италии в Милане.

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