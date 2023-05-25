Нападающий «Интера» Эдин Джеко повздорил с тренером, протестуя против своей замены

Форвард миланского «Интера» Эдин Джеко выразил недовольство своей заменой в финальном матче Кубка Италии с «Фиорентиной». Игрок сборной Боснии и Герцеговины выглядел разгневанным, когда покидал поле на 58-й минуте игры. Вместо Джеко в игру вступил Ромелу Лукаку, а Эдин тем временем по дороге на скамейку пнул бутылку прямо на глазах у главного тренера Симоне Индзаги, находившегося в нескольких метрах от него.

Итальянский специалист не стал игнорировать демарш игрока и сделал замечание Джеко. Мужчины обменялись несколькими фразами на повышенных тонах прежде, чем их пришлось разнимать сотрудникам клуба.

Отметим, 37-летний Джеко забил 14 голов в 49 матчах во всех турнирах текущего сезона, его контракт с «Интером» истекает в июне этого года.

Что касается финала, то матч в Риме завершился волевой победой «Интера» со счётом 2:1. Быстрый гол форварда «Фиорентины» Николаса Гонсалеса (третья минута) не смутил подопечных Симоне Индзаги. Ещё до свистка на перерыв Лаутаро Мартинес оформил дубль. Во втором тайме игроки «Интера» защитили добытое преимущество, ещё на год прописав Кубок Италии в Милане.