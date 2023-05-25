Гвардиола — о ничьей с «Брайтоном»: 48 часов назад мы выпили весь алкоголь в Манчестере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о ничьей в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:1).

«Это была хорошая игра, поздравляю «Брайтон» с официальным попаданием в Лигу Европы. Они заслужили это на 100% за то, как они играют.

Игра, которую мы показали через 48 часов после того, как выпили весь алкоголь в Манчестере, была достойной. Футболисты «Манчестер Сити» показали, почему стали чемпионами. Мы продемонстрировали, на что способны с мячом и без него. Я не заметил ни капли снижения нашей интенсивности и идеи. У них были моменты, у нас были моменты, мы забили гол, они забили гол», — приводит слова Гвардиолы Mirror.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» досрочно оформил чемпионство в АПЛ.

Материалы по теме «Манчестер Сити» потерял очки в АПЛ впервые за 12 матчей

Игроки «Манчестер Сити» узнали, что стали чемпионами Англии: