Анчелотти заявил, что удивлён решению RFEF по Винисиусу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о решении комитета по спортивным соревнованиям Испании (RFEF) отменить красную карточку нападающему клуба Винисиусу Жуниору. В качестве причины называется отсутствие у арбитра встречи «Реала» с «Валенсией» (1:2) полного объёма информации об инциденте.

«Эмоционально он в порядке. Поддержка в эти дни хороша для него. Хорошо. Если бы у него не было проблем с коленом, он бы играл. Посмотрим, сыграет он в субботу или нет. Отмена красной карточки? Я был удивлён и не ожидал этого. Это была ошибка, они оценили своё поведение и передумали. Это правильное решение», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, ранее Винисиус по ходу матча столкнулся с расизмом.