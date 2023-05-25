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Соломатин: я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал

Соломатин: я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Напомним, Соболев показал непристойный жест игроку ЦСКА Виллиану Роше в матче 28-го тура РПЛ. Игра завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1. КДК дисквалифицировал Соболева на четыре матча.

«Я бы ещё у Соболева Fan ID отобрал, чтобы закрыть доступ на футбольный стадион. Если бы это было первый раз, а так, получается, у болельщика могут отобрать Fan ID и не допускать на стадион, а у игроков – нет. Пусть тоже ведут себя культурно», – приводит слова Андрея Соломатина Metaratings.

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