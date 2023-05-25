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Орлов — об освобождении Ларина: рад, что справедливость восторжествовала

Орлов — об освобождении Ларина: рад, что справедливость восторжествовала
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Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на освобождение из тюрьмы бывшего директора московской академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Я рад, что справедливость восторжествовала. Много людей молили бога за Ларина. Это хорошо, что его освободили. Значит, всё по справедливости. Это замечательно», — цитирует Орлова Sport24.

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин был освобождён из-под стражи вчера, 24 мая, по решению Мосгорсуда.

Сторона защиты оспаривала приговор первой инстанции, который включал в себя три года колонии и штраф в размере 20 млн рублей.

На судебном заседании Ларин лично попросил о смягчении наказания. В итоге Мосгорсуд принял апелляцию со стороны защиты экс-директора «Чертаново».

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