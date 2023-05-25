Тренер «Фейеноорда» Слот не возглавит «Тоттенхэм»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот не покинет голландский клуб этим летом. 44-летний специалист в ближайшее время подпишет новый контракт. Об этом сообщает 1908.nl.

По данным источника, в четверг, 25 мая, Слот заявил в прессе, что не собирается уходить из «Фейеноорда» этим летом.

«Я многое слышал об интересе ко мне со стороны других клубов. Я благодарен за проявленный интерес, но моё желание — остаться в «Фейеноорде» и продолжать строить на том фундаменте, что был заложен за последние два сезона. С нетерпением жду начала новой кампании в «Фейеноорде», — цитирует Слота 1908.nl.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Арне Слоте заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

«Фейеноорд» голландский специалист возглавил летом 2021 года. Под его руководством клуб добрался до финала Лиги конференций УЕФА (2021/2022), где уступил «Роме» (0:1), а также стал чемпионом Нидерландов (2022/2023).