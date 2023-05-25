У «Ростова» сорвалась тренировка из-за сильного дождя

Футбольный клуб «Ростов» был вынужден отменить свою тренировку сегодня, 25 мая. Такое решение было принято из-за плохих погодных условий — в Ростове-на-Дону льёт проливной дождь.

«Всё! Тренировка отменена в самом начале! Мяч буквально застревает в лужах, которые образовались на поле», — написала пресс-служба ростовчан.

Видео опубликовано в телеграм-канале «Ростова»

Напомним, «Ростов» с 50 очками располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Клуб отстаёт на три балла от московского «Спартака», который занимает третье место в таблице. В предстоящем 29-м туре чемпионата России «Ростов» сыграет с «Ахматом». Игра пройдёт 28 мая в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 мск.