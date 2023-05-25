В расположении «Зенита» остался только один бразильский футболист — Мантуан

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильские защитник и полузащитник Дуглас Сантос и Клаудиньо покинули расположение команды после последнего матча. Таким образом, в составе петербуржцев на последние две игры сезона остался только один бразилец — хавбек Густаво Мантуан.
«Что касается молодёжи, то к тем, кто у нас появился ранее, добавились Москаленчик, Васильев и Саусь — три игрока, которые будут готовиться к следующим матчам. По нашим травмированным игрокам и тем, кто уехал в сборную, ничего не изменилось. Два игрока, которые уехали после последнего матча, — Клаудиньо и Дуглас, им предоставили время для отдыха. Все остальные готовятся к матчам.
На какой стадии переговоры по Мантуану? Вся информация есть у руководства клуба, свою позицию мы уже обозначили. Сейчас всё дело заключается в скорости принятия решений и в том, насколько быстро получится договориться по трансферу Густаво», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Защитник Роберт Ренан играет за сборную Бразилии на молодёжном чемпионате мира. Нападающий Малком улетел на родину, так как у него родился первый ребёнок. Родригао и Вендел получили отдых для восстановления после микроповреждений.
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