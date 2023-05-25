«Делим ромб на 7 частей». «Зенит» сделал отсылку к разгрому «Спартака» в видео о 98-летии

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном YouTube-канале опубликовал видео, посвящённое 98-летию клуба.
В видео «Зенита» девушки танцуют под рэп-композицию о санкт-петербургском клубе на фоне различных исторических мест Санкт-Петербурга. Одна из танцовщиц находится в локации, где на стене располагается баннер с надписью: «Делим ромб на семь частей», которая отсылает к матчу «Зенита» со «Спартаком» в октябре 2021 года, когда сине-бело-голубые одержали победу со счётом 7:1.
Фото: YouTube-канал «Зенита»
Также в ролике есть отсылки и к другим знаковым эпизодам прошедших пяти лет, на протяжении которых «Зенит» непрерывно становился чемпионом РПЛ. В съёмках видео приняли участие и футболисты сине-бело-голубых. Так, полузащитник Александр Ерохин предстал в образе Петра I, хавбек Густаво Мантуан попробовал на себе форму матроса, а нападающий Иван Сергеев стал рыбаком.
- 25 мая 2023
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