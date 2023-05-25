Ротенберг: СКА и «Зенит» за свои успехи должны сказать спасибо «Газпрому» и лично Миллеру

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг поздравил футбольный «Зенит» с 98-летием клуба, поблагодарив за поддержку компанию «Газпром» и председателя её совета директоров Алексея Миллера. Наставник армейцев выразил уверенность, что главные успехи у его команды и сине-бело-голубых ещё впереди.
«Рад поздравить наших друзей из петербургского «Зенита» с 98-м днём рождения клуба!
В новейшей истории «Зенит» идёт от победы к победе – чемпионство этого года стало пятым подряд и десятым в общей сложности. За эту череду успехов мы должны сказать спасибо ПАО «Газпром» и лично Алексею Борисовичу Миллеру. Их финансовая и организационная поддержка важна для всего петербургского спорта.
СКА равняется на своих друзей из «Зенита» и тоже шаг за шагом строит чемпионскую команду. В нашей комнате трофеев уже есть два Кубка Гагарина, три Кубка континента, Кубок Харламова, но, я уверен, все главные успехи и у нас, и у «Зенита» ещё впереди!
Пишем историю петербургского спорта вместе!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
- 25 мая 2023
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