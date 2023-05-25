У Холанда 44 результативных действия в АПЛ в этом сезоне

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1) отдал голевую передачу на Фила Фодена. Для норвежского форварда это голевое действие стало 44-м в нынешнем сезоне.

В состоявшемся накануне матче 32-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Манчестер Сити» была зафиксирована ничья 1:1. Для «горожан», досрочно оформивших чемпионский титул, эта потеря очков стала первой за последние 12 игр в рамках внутреннего первенства.

А Эрлинг Холанд, отдавший голевую передачу на полузащитника Фила Фодена на 25-й минуте встречи, записал на свой счёт 44-е результативное действие в рамках АПЛ в этом сезоне. Теперь у норвежского нападающего 36 забитых мячей и восемь голевых передач в 35 матчах чемпионата Англии.

Таким образом, норвежец повторил достижение нападающего Тьерри Анри, который в сезоне-2002/2003, выступая за «Арсенал», забил 24 гола и отдал 20 результативных передач в 38 матчах.