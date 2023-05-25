Тюкавин: для меня Кокорин — номер один, а Смолов — игрок топ-уровня

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высоко оценил заслуги Александра Кокорина перед московским клубом, а также высказался о конкуренции с Фёдором Смоловым и сказал, кто, по его мнению, является идеальным нападающим.
«Для меня Кокорин — номер один. Я думаю, несправедливо, что его не включили в состав легенд «Динамо». Володю Рыкова включили, а его — нет. Вроде он забил 50 голов. Думаю, он должен был быть как‑то отмечен.
Конкуренция со Смоловым? В конкуренции никому не легко. Но такой конкурент — это в плюс. Любая конкуренция идёт в плюс. Хотя… не любая (смеётся). Это опытный футболист. Федя Смолов — это игрок топ‑уровня. Вы знаете, с кем он играл, кому забивал. Тренироваться с ним — одно удовольствие. Иногда он так пихает, что становится немного обидно. Но ничего, справляемся.
Идеальный нападающий? Наверное, Бензема. Холанд мне вообще не нравится», — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».
- 25 мая 2023
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