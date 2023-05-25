Артём Дзюба продлил контракт с «Локомотивом»

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба продлил контракт с клубом до 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
34-летний форвард присоединился к «Локомотиву» в минувшее зимнее трансферное окно в статусе свободного агента, подписав контракт до конца текущего сезона.
После возвращения в Российскую Премьер-Лигу Дзюба успел принять участие в девяти матчах чемпионата России в составе московского клуба, отметился в них восемью забитыми мячами и стал автором четырёх результативных передач. Также на счету нападающего два матча в Фонбет Кубке России в составе железнодорожников, в которых он не сумел отличиться результативными действиями.
«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 39 очков за 28 матчей.
- 25 мая 2023
-
19:10
-
19:10
-
19:00
-
19:00
-
18:50
-
18:41
-
18:33
-
18:30
-
18:29
-
18:12
-
18:08
-
18:03
-
17:55
-
17:39
-
17:28
-
17:16
-
16:57
-
16:56
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:37
-
16:36
-
16:31
-
16:30
-
16:23
-
16:20
-
16:10
-
16:08
-
15:52
-
15:50
-
15:47
-
15:46
-
15:23