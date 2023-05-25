Властимил Петржела отреагировал на продление контракта Дзюбы с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался на тему продления контракта нападающего Артёма Дзюбы с московским «Локомотивом».

«Во второй части чемпионата Дзюба показал, что может принести «Локомотиву» пользу. Почему бы не продлить с ним контракт? Я не против, чтобы с ним продлили контракт. Дзюба может помочь «Локомотиву» бороться за самые высокие места. Только я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за самые высокие места (смеётся)», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Дзюба продлил контракт с «Локомотивом» до 2024 года. В текущем сезоне он сыграл в девяти матчах Российской Премьер-лиги, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.